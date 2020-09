La expolicía Jossmery Toledo contó en el programa “Magaly TV La Firme” que al conocer a Mayra Goñi, habló con ella sobre Fabio Agostini, pues en ese entonces, en el que salía con él, quería saber si el modelo estaba con las dos.

“Yo conversé con ella para saber si salía con las dos, pero ella me dijo que ya habían terminado y no hay roche con ella”, respondió Jossmery Toledo.

Agregó que con ella las cosas están bien y que nunca hubo intensión de sacarle “pica” a Fabio Agostini, solo cantaron juntas la canción de Mayra Goñi y la de Hawai porque están de moda.

“No hubo ninguna intensión, para ella está muerto me imagino más y yo no pensaba decir que yo salía con Fabio Agostino porque no me suma”, acotó la policía.

Recordemos que hace algunos días, Jossmery Toledo y Mayra Goñi se dejaron ver juntas cantando de lo lindo por Instagram.

VIDEOS RECOMENDADOS

Ventanilla: Policía capturó a integrantes de banda dedicada a asaltar grifos

Ventanilla: Policía capturó a integrantes de banda dedicada a asaltar grifos

TE PUEDE INTERESAR