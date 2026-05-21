La feria educativa más grande del país te presentará alternativas académicas del 24 al 27 de junio en el Centro de Exhibiciones del Jockey

El panorama laboral en el mundo atraviesa una transformación radical que elimina de forma progresiva los puestos basados en tareas mecánicas. Hoy la recomendación principal para los estudiantes consiste en seleccionar estudios que la inteligencia artificial (IA), no logre ejecutar con mayor eficiencia.

Esta nueva realidad demanda especialistas capaces de aportar soluciones creativas y una sensibilidad que las máquinas todavía no alcanzan a procesar por completo.

La feria educativa más grande del país te presentará alternativas académicas del 24 al 27 de junio en el Centro de Exhibiciones del Jockey. Cerca de ochenta instituciones mostrarán planes de estudio renovados para enfrentar con éxito los retos de la digitalización actual, como una guía esencial para quienes buscan asegurar un empleo estable en un mercado que cambia cada día debido a la tecnología.

Las áreas dedicadas a la salud, la psicología y la pedagogía se consolidan como los sectores más resistentes ante la automatización total. Aunque los sistemas informáticos analizan datos con gran velocidad carecen de la empatía necesaria para el cuidado de pacientes o la formación de alumnos. El contacto humano directo y la comprensión emocional permanecen como ventajas competitivas que ningún software ha logrado replicar de manera genuina.

Los oficios que requieren una destreza física en entornos variables también mantienen su relevancia frente a la robótica industrial. Especialidades como la mecánica, la cocina profesional o la electricidad exigen una capacidad de respuesta inmediata ante problemas imprevistos en el campo. Labores que dependen de una coordinación manual y una experiencia práctica que los robots no desempeñan con la misma flexibilidad ni precisión.

El encuentro brindará un servicio de orientación vocacional con psicólogos expertos para ayudar a los jóvenes a identificar sus fortalezas personales. Los asistentes podrán conversar con voluntarios que ya cursan diversas especialidades para entender las exigencias reales de las empresas modernas.

Además, habrá información detallada sobre becas y programas de financiamiento para facilitar el ingreso a la formación superior de alta calidad.

Muchos países líderes en innovación ya integran las nuevas herramientas dentro de sus currículos de artes y diseño para potenciar el talento creativo. El objetivo de estas reformas consiste en que el estudiante aprenda a dirigir los sistemas inteligentes en lugar de intentar competir contra ellos. Esta evolución académica busca formar profesionales versátiles que utilicen la tecnología como una aliada estratégica en su labor cotidiana.

Las organizaciones actuales valoran la capacidad de aprendizaje constante y el dominio de idiomas por encima de la simple obtención de un diploma.

El pensamiento crítico y la facilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios resultan hoy requisitos indispensables para cualquier postulación laboral exitosa. Las empresas necesitan colaboradores que resuelvan conflictos éticos y aporten una visión innovadora que las máquinas no generan por cuenta propia.

La cita en el Jockey también será el lugar ideal para descubrir opciones de intercambio cultural y estudios especializados en el extranjero. Los visitantes recibirán asesoría sobre cómo postular a créditos educativos y programas que priorizan la sostenibilidad ambiental en sus facultades. Es la oportunidad perfecta para planificar una trayectoria sólida basada en las habilidades humanas más difíciles de automatizar en el siglo veintiuno.