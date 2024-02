Christian Cueva no se va a dar por vencido y buscará el perdón de Pamela López tras su polémica infidelidad con Pamela Franco. Por ello, el futbolista decidió enviarle un ramo de tulipanes a su esposo por el Día de San Valentín.

En el programa ‘Amor y Fuego’, difundieron imágenes de los tulipanes que el popular ‘Aladino’ le obsequió a la madre de sus hijos e incluso detallan una conversación que sería de la persona encargada de llevar el arreglo floral.

“ No sé cómo le manda, le digo, pero me manda el ramo de flores, el más grande. Yo quiero verlo en la mesa ”, se le escucha decir a una mujer.

Además, la tarjeta se lee lo siguiente: “ Siempre te amaré, perdóname por todo ”.

Christian Cueva revela que habló con Christian Domínguez: “Me estuvo buscando”

Christian Cueva habló EN VIVO en el programa ‘Mande Quien Mande’ sobre romance clandestino con Pamela Franco. El futbolista dejó abierta la posibilidad de que otras mujeres podrían revelar los amoríos que tuvieron con él.

Asimismo, el deportista aprovechó para pedirle nuevamente disculpas a su esposa Pamela López y a sus hijos.

“La vida me cambió de un momento a otro, tuve que seguir mi camino y en ese camino me equivoqué muchas veces. Primero quiero pedirle perdón a Dios porque es el único que puede darnos lo que nos merecemos. Hoy por hoy la situación está así y me duele mucho, en el alma porque se trata de mi mi familia, se trata de una persona que aún amo que es mi esposa. Yo hago mea culpa. Esta situación del pasado también me tenía cargando, algo que no deseaba. Para mí, mi familia siempre va a significar toda mi vida, independientemente lo que pueda pasar”, manifestó.

Además, el futbolista confesó que se comunicó con Christian Domínguez, pero dejó en claro que él lo busco primero.

“Si en algún momento yo me tuve que comunicar con la pareja de la señora (Pamela Franco) fue para decirle- justamente- que se dedique a la familia que tengo la mía y suficiente no tuve que hablar nada más (...) Me estuvo buscando a mí. Él me buscó a mí, primero”, manifestó.

