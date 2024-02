Christian Cueva decidió comunicarse EN VIVO con el programa ‘Manda Quien Mande’ para hablar de su romance clandestino con Pamela Franco. Además, negó las amenazas a Christian Domínguez y dejó abierta la posibilidad de que otras mujeres podrían revelar los amoríos que tuvieron con él.

El futbolista aprovechó también para pedirle nuevamente disculpas a su esposa Pamela López y a sus hijos.

“La vida me cambió de un momento a otro, tuve que seguir mi camino y en ese camino me equivoqué muchas veces. Primero quiero pedirle perdón a Dios porque es el único que puede darnos lo que nos merecemos. Hoy por hoy la situación está así y me duele mucho, en el alma porque se trata de mi mi familia, se trata de una persona que aún amo que es mi esposa. Yo hago mea culpa. Esta situación del pasado también me tenía cargando, algo que no deseaba. Para mí, mi familia siempre va a significar toda mi vida, independientemente lo que pueda pasar”, expresó.

El popular ‘Aladino’ respondió a la pregunta de Pía Copello sobre por qué volvió a visitar la casa de Pamela Franco. “Ese capítulo estuvo cerrado muchos años hasta hace poco que hubo este trío llamada que ustedes ya saben. No medí las consecuencias, no medí nada, me veo en la llamada, me fui, no sé lo que hice. De hablar y decirle cosas (a Pamela Franco)”, sostuvo.

“Dentro del fútbol, me dedicó a otras cosas y tuve que estar por Chimbote, conozco a la familia de ella hace mucho, conoce a mi familia lo cual pido disculpas porque ellos no tienen nada que ver en esto. Ese error de poder ir allí fue porque quizás conocí a la hermana de la persona (Pamela Franco)”, añadió.

Asimismo, la conductora de ‘MQM’ le recordó al deportista que otras mujeres podrían confesar algún amorío que tuvieron con él y respondió lo siguiente: “ Quien tenga que hablar, que hable. Yo no pertenezco a este mundo. Quien hable, quien tenga que decir alguien, que lo diga porque ya me han comentado algo. Eso sí, yo esto ya no lo veo públicamente. Me tengo que sentar (con Pamela López). Los capítulos de error que yo he tenido los tengo que hablar con ella ”.

Por otro lado, Cueva confesó que se comunicó con el cumbiambero.

“ Si en algún momento yo me tuve que comunicar con la pareja de la señora (Pamela Franco) fue para decirle- justamente- que se dedique a la familia que tengo la mía y suficiente no tuve que hablar nada más (...) Me estuvo buscando a mí. Él me buscó a mí, primero ”, manifestó.

