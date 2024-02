Magaly Medina destruyó a Christian Cueva luego que este emitió un comunicado aceptando “su error” por el amorío descubierto con Pamela Franco.

“Sabes lo que hiciste, lo cometiste concientemente, eso no es un error. Lo has hecho varias veces, eso es ser reincidente. Lo haces parecer, claro, la típica del machista, como si Franco se hubiera cruzado y lo hubiera obligado estar con ella, ¿Un snack de dos años, Cueva? No te pases pues” , señaló la popular ‘Urraca’.

Agregó que “lógicamente él no escribió ese comunicado porque esa no es la forma o vocabulario que él maneja (...) Generalmente estos tramposos y cínicos lo niegan todo, pero ante la evidencia ya no puede negarlo”.

“Imagínense que desde el 2019 los rumores ya estaban (...) él lo negaba por el WhatsApp, hasta le rogaba. La verdad que eso es típico de un hombre que engaña”, agregó.

Magaly cuestionó que Cueva sienta amor por su esposa. “Él en su comunicado habla de amor y dice que se casó por amor, pero hay que ser bien claro con este tipo de hombres porque eso no es amor, el amor no te hace daño ni maltrata. Lo que el entiende por amor es cualquier cosa” , dijo.

Comunicado de Cueva

Christian Cueva decidió romper su silencio y utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado luego que Pamela Franco revelara en televisión nacional que tuvo una relación con él en el 2018. Y es que, el futbolista aceptó su error y pidió disculpas a su esposa Pamela López y a sus hijos.

“Durante los últimos días, han sido expuestos públicamente actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida. Respecto a ellos, quiero pedir públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos. […] no me cansaré de pedir perdón”, se lee en el comunicado.

Asimismo, admitió que conoció a Pamela Franco y consideró como un error la vinculación que tuvo con ella. Además, aclaró que ya no tenía contacto con la cantante desde hace cinco años, tiempo en que dejaron de comunicarse.

“No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor”, menciona el deportista.