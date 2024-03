Christian Cueva publicó un nuevo comunicado este martes 5 de febrero donde volvió a pedirle perdón a Pamela López y reconoció sus errores.

Como se recuerda, Pamela Franco reconoció haber tenido un romance clandestino con el deportista en el año 2019. No obstante, Cueva reconoció que se comunicó con la cumbiambera este año para depositarle S/280 luego de que ella finalizara su relación con Christian Domínguez, quien le fue infiel con Mary Moncada y Alexa Samamé.

Por ello, ‘Cuevita’ decidió emitir un extensivo comunicado donde se muestra arrepentido de sus actos.

“Después de tanto tiempo paso por acá más calmado. Primero pedirle perdón a Dios, a mi familia, a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mí y fui egoísta al no escucharla ”, escribió en un inicio.

“ Fuiste tú la que me decía mis verdades y no las quería escuchar. Perdón todas las cosas que cometí y te herí. Sé que algún día me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el señor. Siempre cuidaste de nuestro hogar, hijos y yo destruí cada semilla que sembrabas...Hoy la vida me golpea pero lo tengo merecido... Tú no mataste a nadie con lo que revelaste, sé que estuviste en un momento vulnerable, pero tú tuviste razón de todo ”, añadió el popular ‘Aladino’.

“Eres una magnífica amiga, hija, pero sobre todo una mujer y madre maravillosa. Tú y mis hijos son lo más grande y maravilloso que Dios me dio y siempre ante toda circunstancia, yo estaré como nunca antes lo estuve. Una vez más perdón a Dios, a ti y mis hijos ”, concluyó.

TAMBIÉN LEE