Christian Domínguez y Pamela Franco pasaron por un juego en “Estas en Todas” donde cada quien debería acertar la respuesta del otro. Fue entonces le preguntaron al cumbiambero si su pareja duerme con o sin media.

Christian Domínguez confesó que Pamela Franco duerme con medias, pero ella se justificó indicando que actualmente hace frío. “Ahora que hace frío, con medias amiga”, respondió la actual integrante de “Puro Sentimiento”.

Frente a cámaras, Christian Domínguez llamó “mata-pasión” a Pamela Franco. “Ella ahorita es mata pasiones, porque bueno, ella en verano para sexy, pero en invierno pasa en buzo, manga larga”.

“Es que luego del embarazo, no sé si se me ha bajado las hormonas, no sé qué me pasa”, respondió Pamela Franco, mientras ella contó que Christian Domínguez duerme sin nada, lo que le preocupa en el invierno. “Este hombre parece que fuera de la selva...me levanto y lo tapo”.

Durante este juego, Christian Domínguez y Pamela Franco contaron que el mejor momento juntos ha sido su viaje a Punta Cana, pues fue donde lograron conocerse por completo.

