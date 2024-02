Christian Domínguez reapareció frente a cámaras para señalar que aclarará las cosas con Christian Cueva tras el escándalo que se desató luego de que el popular ‘Aladino’ aceptara que mantuvo una relación clandestina con Pamela Franco, expareja y madre de la última hija del cantante de cumbia.

El exconductor de ‘América Hoy’ anunció que está listo para confrontar las declaraciones de Christian Cueva, pero no hará en un momento oportuno, así lo mencionó para el programa ‘Más Espectáculos”

“ Todavía no es momento para responder cosas (...) Considero que en su momento se hablarán (Christian dijo que nunca te amenazó) Correcto, hay cosas que se deben aclarar, no punto por punto, pero ahora no es el momento, tenemos que estar enfocado en nosotros ”, expresó Christian Domínguez.

Por otro lado, el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ señaló que las revelaciones que haga serán con la autorización de su expareja Pamela Franco, quien según el cantante espera que toda esta situación pase.

“ Es con la autorización de Pamela porque van a ver comentarios que también le van a rebotar a ella. Lo que ella quiere es que este mal momento pase (...) Si existe un momento, es que lo haré ” , agregó.

Además, el cantante de cumbia aseguró estar centrado en su situación familiar, pero en el futuro aclarará las cosas. “ Considero que seguramente más adelante se van a decir, pero en el aspecto familiar sí lo vamos a maneja más en privado ”, agregó la expareja de Pamela Franco.

Christian Domínguez aclarará las cosas con Christian Cueva.