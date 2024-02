Este miércoles, en el programa ‘Todo se filtra’, lanzaron información sobre la separación de Christian Domínguez y Pamela Franco, quien anunció la ruptura de su romance con el cumbiambero tras ser ampayado con la rubia Mary Moncada.

Una fuente cercana a la intérprete nacional contó que Pamela y Christian estaban viendo juntos el ampay de ‘Magaly TV: La Firme’.

“ Christian estaba sentado con Pamela esperando el ampay porque todo el mundo pensaba y hasta Pamela creía que era de Melissa y de Erick Elera. La cosa es que cuando Magaly suelta lo de Ethel y Christian Domínguez, Pamela le dijo ‘¿qué? ¿Christian qué has hecho? ¿Me has engañado?’ y Christian: ‘No, para nada, por supuesto que no’, y lo negó hasta el término de Magaly Medina ”, manifestó el testigo.

Asimismo, indicó que la cantante le pidió a Domínguez que se fuera e inclusive ella quiso irse con su pequeña para que él pueda sacar sus cosas.

“Todo el mundo decía que Pamela se estaba yendo a Chimbote, Pamela no contestaba el teléfono a nadie y a medianoche contestó y dijo, ‘yo no voy a grabar y punto’ y así fue... se ha ido a grabar ayer. Ha grabado toda media zombie normal pero cuando se prendían las cámaras estaba... o sea, ha dado su mayor esfuerzo, en verdad, ha trabajado muy bien la chica, pero ya al finalizar casi el programa ya no aguantó más y ya, como que se fue a un costado del camerino y ya soltó su llanto con toda su gente ahí ”, reveló a ‘Todo se filtra’.

Además, dijo que la artista echó al conductor de TV y este le hizo un pedido. “ Quiere que saquen un comunicado diciendo que ellos ya terminaron hace tiempo y que solo convivían por su hija y Pamela no quiere aceptar, imagínate, eso es lo que quiere. O sea, le ha dicho que ya, que se va ir de la casa y todo, pero que antes saquen juntos un comunicado en redes diciendo eso y Pamela, obviamente no quiere aceptar, pero tampoco quiere ir a ningún lugar ni nada por su hija, porque no quiere hacerle daño a su hija ”, sostuvo.

Posteriormente, relató que Pamela le exigía a Christian que se retire, no obstante, él no quería. “ Él le dijo que no, que no se iba ir, que la iba esperar porque quería conversar eso del comunicado... Reventó en llanto, menos mal estaban ahí todos, menos mal toda la gente de conducción, ya no aguantó más y se puso a llorar, estaba mal, es más, hasta quiso vomitar en algún momento ”, concluyó.

