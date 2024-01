Ayer, 12 de enero, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundió el ampay de Christian Domínguez junto a una mujer llamada Mary Moncada. Horas antes de reunirse con la rubia, el cantante había pasado con Pamela Franco y su última hija durante la mañana.

“ Esta última vez, yo no le escribí porque no estaba en mis planes verlo. Él me escribió y me mandó un mensajito, me dijo cuando nos vemos, bueno pues si me quiere ver, que me vea ”, declaró Mary Moncada.

Luego de su encuentro en el carro, el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ publicó una historia diciéndole ‘Te amo’ a Pamela Franco.

El día que ‘Metiche’ reveló que Christian Domínguez ya le era infiel a Pamela Franco

Christian Domínguez protagonizó otro ampay junto a una joven llamada Mary Moncada y habría tenido intimidad con la rubia en el interior de su carro. El año pasado, ‘Metiche’ afirmó que el cantante ya había engañado a su pareja.

“Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan (...) Están yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato hace rato (...) Su deseo es separarse de Pamela Franco porque está harto (...) Esa relación está tibia, tirando para fría”, fueron las declaraciones del conductor de ‘Préndete’.

Dichas afirmaciones fastidiaron al líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ y a Pamela Franco, por ese motivo, le advirtieron a ‘Metiche’ que se rectifique o le enviarían una carta notarial.

“Exige que proceda con la rectificación de manera clara, precisa y concreta, y pida disculpas, en el mismo horario, a través del programa ‘Préndete’ dentro de las 24 horas después de recibir el presente documento”, se lee en el documento que Karla Tarazona leyó EN VIVO.

