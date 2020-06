Maritza Rodríguez, exmanager de la Gran Orquesta Internacional, no dudó en criticar el proceder de Christian Domínguez, líder de esta agrupación, quien apareció días atrás en el programa “En Boca de Todos” ayudando a gente humilde que estaba padeciendo por el tema de la pandemia del Coronavirus.

Su molestia se debía a que él se mostraba solidario con ellos, pero no hacía lo propio con sus músicos que se habían quedado sin trabajo debido a la cuarentena.

“Lo que puse es por lo que publicó su socio (de Dominguez). Hay una desazón completamente. Estoy muy molesta con la situación. No se puede ser malagradecido”, señaló a ojo.pe Rodríguez.

Pese a que prefirió no ahondar en los motivos del por qué dejó de trabajar con el cantante, Maritza no pudo ocultar que no existe una buena relación amical con la pareja de Pamela Franco.

“Todo quedó ahí, yo sigo para adelante trabajando. Solo puedo decir que yo estoy desde los inicios de ambas agrupaciones (Gran Orquesta Internacional y Puro Sentimiento). Lo que queda es seguir adelante. Yo me he reinventado. He vendido de todo. Lo que puse fue más por mis músicos quienes son los que realmente no la están pasando nada bien”, indicó.

La ex mano derecha del cumbiambero dejó en claro que, a diferencia con Yahaira Plasencia, su vínculo laboral no acabó bien.

“Con Christian no tengo comunicación. Yahaira cumplió conmigo como tenía que ser y nada más”, precisó Matitza Rodríguez quien espera que la situación del Covid-19 pueda mejorar.

