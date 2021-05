Luego que Ángelo Fukuy dejó abierta la posibilidad de conversar con Christian Domínguez pese a que se llevó a sus músicos a una nueva orquesta y convocó a Isabel Acevedo para grabar un videoclip, el líder de la ‘Gran Orquesta’ señaló que la amistad entre ellos está rota.

“Yo siempre he sido frontal y lo digo, yo no soy hipócrita, lo he dicho muchas veces”, fue la respuesta de Christian Domínguez cuando le preguntaron si podría volver a saludar a Ángelo Fukuy.

Durante el programa “América Hoy”, Christian Domínguez explicó que Ángelo Fukuy terminó la amistad que tenían, por lo que ya no habría posibilidad de conversar con él nuevamente.

“El saludo no se le debe negar a nadie, es un acto de cortesía”, comentó, por su parte, Janet Barboza, aunque Edson Dávila ‘Giselo’ la ‘choteó’ al decirle “si (Janet) se cruza con mi madrina (Magaly Medina), no la saluda”.

“Es verdad, el saludo no se le quita a nadie, pero las personas tienen que saber que no se puede acercar, o sea, tú no tienes por qué ir a saludarte con alguien que no sabes que no debes acercarte porque no hay una cercanía”, fue la respuesta de Christian Domínguez.

Sin embargo, el líder de la ‘Gran Orquesta’ afirmó que sí podría saludar a Fukuy en televisión: “Es como que burlarse de mí (que lo salude), fácil en cámaras tengo que saludarlo por un tema de cortesía, hay que ser profesional ante todo”.

Fotos y videos: América TV

TE PUEDE INTERESAR