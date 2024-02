¿Es una pausa o un adiós definitivo? Christian Domínguez no pudo evitar tener los ojos rojos al despedirse de sus compañeros de conducción de “América Hoy”, Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, pues se “dará un tiempo para curarse”, tal como señaló y que ha iniciado terapia psicológica tras las imágenes que se le muestra siendo infiel a su pareja Pamela Franco.

“Perdí mucho, otra vez”

A los seguidores del programa, el cantante de cumbia pidió “mil disculpas por lo que hice. Perdí mucho, otra vez . Y solamente tengo que trabajar, otra vez. Tengo que refugiarme en mis hijos, que he estado haciendo en estos días. Ellos son lo que me da la fuerza y tengo que salir a trabajar. No puedo darme el espacio y decir: Voy a descansar. Eso no existe, porque tengo muchas responsabilidades y le pido al público en general, a la gente de América Hoy que, otra vez, me disculpe. Tengo que salir adelante y seguir trabajando, que es lo único bueno que sé hacer bien”.

Tras sus palabras, Janet Barboza le dijo que está bien que “el trabajo no se le niega a nadie, porque lo que ha pasado es de tu vida personal que carece, por supuesto, de moral y de ética, pero eso ya lo arreglarás en su momento”.

Mensaje a Pamela Franco

“ Discúlpame por haberte matado emocionalmente, por destruir lo que quería construir o lo que queríamos construir, en unos segundos se tira todo abajo . Discúlpame por mis errores. Discúlpame por lo que hice, por haberte lastimado de esa manera. No solamente a ti, sino a toda tu familia”, expresó Christian Domínguez tras preguntarle si tenía un mensaje para la madre de su hija, Pamela Franco.

Al finalizar, Christian Domínguez se retiró del set de América Hoy y se le dio la bienvenida a la nueva colaboradora del programa: Leysi Suárez, quien se suma al equipo de conducción.