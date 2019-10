Vania Bludau se volvió a sentar en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y recordó la relación que mantuvo con Christian Domínguez. Incluso se juntó con Karla Tarazona para burlarse de su expareja.

Al ser entrevistado en “Reporte Semanal”, el líder de la “Gran Orquesta” lamentó que su expareja haya vuelto a hablar sobre este tema: “Me da entre gracia y lástima, me da pena pues. Me da pena porque tienes que tener un respeto a una relación que tuvo grande. (A su pareja) básicamente eso”.

Sin embargo, Christian Domínguez aseguró que no realizará más comentarios sobre Vania Bludau: “Normal, no pasa nada, me voy a vacilar, voy a terminar de ver, me reiré, según lo que vea me pronunciaré o de repente simplemente lo omitiré y me reiré”.

El cantante también contó que hubiera deseado continuar con el juicio contra Vania Bludau: “Si hubiera imagino que después de tantos años todavía pudiera aparecer, lo hubiera continuado y hubiera terminado (Con el juicio)”.