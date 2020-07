Christian Domínguez sorprendió a su novia, la cantante Pamela Franco, al prepararle un tierno detalle por su cumpleaños.

La cantante de “Alma Bella” compartió en su cuenta de Instagram un serie de videos y fotos del momento en que descubrió al líder de la “Gran Orquesta” con la romántica sorpresa.

“Mi Dios gracias por todo un año más y paso de todo pero se q tus tiempos son perfectos, sabes por q haces las cosas... Siempre estará ahí ese vacio Mamita, me haces falta y siempre será así, hoy te extraño más q nunca, necesito de ti, pero cerrare los ojos para sentirte y me des ese abrazo q me hace falta TE AMO”, escribió Pamela Franco en su cuenta de Instagram.

Pamela Franco también agradeció a Christian Domínguez por su amor y detalles: “Agradecer a mi amor bonito q me hace feliz, q me comprende y sobre todo me levanta en mis peores momentos, te has ganado mi respeto, mi admiración y sobre todo mi amor... Te Amo mi hermoso Gracias por tanto, tienes todo lo q yo busque, quiero y necesito @chrisdominguezof mi príncipe TE AMO”.

Por su parte, el cantante de cumbia dedicó románticas palabras a su novia: “DIOS te seguirá bendiciendo pq eres una mujer además de hermosa, increíble... te ama mucho tu familia, la mía igual, te amoooo y amo cada segundo junto a ti, mereces muchas cosas lindas y bellas, le pido a Dios que permita que siempre te haga feliz y sonreír.... feliz cumpleaños mi amor... seguimos avanzando cumpliendo nuestros sueños... que poco a poco lo logramos”.

