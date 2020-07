La periodista Milagros Leiva cumplió años el último martes y aprovechó para mandar una indirecta a todos los que dejaron de cumplir con la cuarentena antes de que esta termine.

“Hoy es mi cumpleaños, estoy trabajando, al pie del cañón como siempre. Ustedes saben que los periodistas no tenemos feriados, no tenemos cumpleaños, hay que seguir dando información”, comentó la periodista al inicio de su programa en Willax.

En ese sentido, Milagros Leiva explicó que a ella le gusta celebrar su cumpleaños, pero las circunstancias no le permiten organizar una fiesta.

“Yo soy una re fiestera, a mí me encanta celebrar mi cumpleaños, creo que es el día en que le damos gracias a Dios porque seguimos vivos, a pesar de todo seguimos aquí resistiendo, pero no podemos celebrar”, explicó.

¿Indirecta a Magaly?

No obstante, Milagros Leiva aprovechó para dirigirse a los que incumplieron con la cuarentena para hacer fiestas: ¿una indirecta para Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano?

“Es un cumpleaños bastante extraño porque todos mis amigos que saben de las fiestas que yo armo en mi cumple, todos me han llamado y me han dicho ‘no vamos a poder celebrar’. No vamos a poder celebrar, nadie tiene corona, los que celebran y le sacan la vuelta a la ley, cada uno es responsable de sus actos pero yo sí creo que tenemos que mantener todavía una distancia debida, una distancia física, porque no podemos darnos el lujo de contagiarnos y de contagiar a quienes más amamos, porque la pandemia no está controlada”, manifestó.

