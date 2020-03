El cumbiambero Christian Domínguez fue consultado por Diario Ojo por el último roce con su expareja, Isabel Acevedo. Él fue consultado si es que tiene pruebas en contra de ella, luego de que ella realizara un polémico Tik Tok en medio de una pérdida como fue el fallecimiento de la mamá de Pamela López.

Christian Domínguez no afirmó ni negó nada, sin embargo dejó en claro que no las usaría. “No olvídate. Yo no llegaría a hacer ese tipo de cosas (...) Si las tuviera o no, no entraría (a eso). Ese no es el tema, no es cuestión de probar nada. Yo creo que lo que uno dice tiene dos partes”.

En ese sentido,le envió un consejo a su expareja Isabel Acevedo: no hablar más.

“Le voy a dar un consejo, imaginemos que hoy he fallecido, desde hoy no hables del tema, murió. Nadie te va sacar una palabra si dices: “No hablo del tema”. Si no entiende, entonces hay mucho pan por rebanar”, añadió el cumbiambero.

Christian Domínguez negó enviar carta notarial a Isabel Acevedo, por el momento.

