Christian Domínguez estuvo en “América Hoy” y dijo que hablaría por última vez de Angelo Fukuy y demás amigos que decidieron decirle adiós y ahora tienen un nuevo grupo de cumbia.

“Yo considero que toda empresa tiene su manera de trabajar y promocionarse y marketearse, sin embargo Gran Orquesta no tiene ese estilo, lo hace trabajando y no hablando de terceros. Esa no es la forma de llevar el arte para mí”, empezó diciendo el cumbiambero.

Posteriormente aseguró sentirse un poco triste por las declaraciones de los exintegrantes de la “Gran Orquesta Internacional”, pues los consideraba sus amigos.

“Yo he escuchado poco, pero estoy sorprendido, me da tristeza por lo que escucho. Sí, hasta lo último si eran mis amigos e incluso hablé con los dos cuando se fueron para decirle que les vaya súper bien y me dijeron espectacular y escuchar todo eso (me pone triste)”, agregó.

Finalmente, Christian Domínguez dejó entrever que habría alguien detrás de ellos que estaría haciendo que ellos se comporten así. “Yo no creo que sea de ellos, no están siendo ellos”.

