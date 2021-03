¡Totalmente emocionados! Christian Domínguez y Pamela Franco se encuentran viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras convertirse en padres de María Cataleya el último jueves 4 de marzo durante las primera horas del día.

En ese sentido, la integrante de Alma Bella reveló detalles sobre esta maravillosa experiencia que viene viviendo hace algunos meses, pero ahora más de cerca que ya tiene a su bebé en brazos.

“Estamos viviendo un mundo súper nuevo, al menos para mi. Estoy aprendiendo todo, hay un montón de cosas nuevas. Tenía miedo de quedarme dormida y no estar atenta a mi bebé, pero ahora ha despertado en mi el instinto, tengo el sueño súper ligero, me levanto a penas la escucho moverse, es algo increíble”, comenzó contando.

“Esto no tiene comparación con nada, a pesar que no se duerme o hay cositas negativas que por ahí que vamos descubriendo poquito a poquito, eso no tiene precio, todo lo vale cuando vemos a nuestra beba”, agregó muy emocionada.

Sin embargo, Pamela Franco aprovechó las cámaras de ‘América Hoy’ para realizar una queja sobre sus primera 24 horas como mamita. “Lo que sí, es que nueve meses en mi panza, la he luchado, parto natural... Y (Maria Cataleya) prefiere estar con su papá, no me parece”, dijo entre risas.

Christian Domínguez y Pamela Franco en el preciso instante donde se convierten en padres - Ojo

