Los fuertes rumores que se han destado en los últimos días sobre el posible romance que habría tenido Cristian Suárez con Jas Davael, quien se hizo conocido por su relación con el cantante Juan Gabriel, han causado polémica en todos lados. Y es que por su parte, Laura Bozzo, no negó, ni afirmó nada frente a estas declaraciones.

Por su parte, el argentino decidió pronunciarse y brindar los descargos respectivos, asegurando que todo se trataría de una difamación. Incluso, señaló que le tiene preparada una demanda a su expareja.

“A él no tengo nada que decirle porque es una marioneta de Laura Bozzo (...) Ella es la que tendría que dar una explicación en este caso y la que va a tener una demanda junto con el canal por difamación, va a ser ella, porque es la que se presta para estos circos. Yo si fuera gay no lo ocultaría, a mi me encantan las mujeres”, manifestó Zuárez.

“No soy homofóbico, pero en definitiva, que se estén levantando falsos y que se den este tipo de comentarios dejando la puerta abierta... Esa gente que abusa y se creen dueños de la verdad y que te pueden difamar cuando quieren (...) eso se terminó con Laura, no voy a permitir que ella siga pisándome la cabeza, ella va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia”, finalizó diciendo muy molesto.

La popular ‘abogada de los pobres’ indicó que ella “no habla de muertos” y se animó a tomar con humor estas declaraciones, entonando a viva voz la canción de Raphael, ‘Escándalo'. “De ese tema no hablo. No digo nada de mis exparejas, yo nunca lo he acusado de nada, incluso dije que nunca vi nada”, expresó.

Christian Zuárez le responde a Laura Bozzo - OJO

TE PUEDE INTERESAR