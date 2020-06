Tomar conciencia y seguir cuidándose es lo que pide el recordado Christopher Gianotti sobre las medidas de cuidado de la salud ante la pandemia del coronavirus. “El virus ni se ha dido, aun estamos en alerta y no debemos bajar la guardia”, dijo el recordado actor de telenovelas

Gianotti volvió a reaparecer no por televisión ni por radio, sino por sus multitudinarias redes sociales en un divertido programa de conversación. ‘Noche De Estreno’ (que se emite cada jueves y sábado a las 9 de la noche) desde su Instagram @SoyGianotti y el cual ya se volvió el preferido de los famosos que disfrutan conversar con Gianotti.

“Estoy muy agradecido con mis seguidores que fueron los que me alentaron a desafiar esta nueva travesía que me gusta mucho ya estoy preparando mi canal de You Tube que viene con muchas sorpresas”, comentó Gianotti Cabe resaltar que el querido y recordado comediante y conductor se alejó de los escenarios para cumplir con mucho éxito sueños personales. Sin embargo, Gianotti volvió a entretener al público que le dio tanto cariño durante años.

Cabe recordar que en mayo pasado, reveló que algunos de sus familiares dieron positivo al Covid-19. “Nada es tan fuerte como cuando lo vives de cerca. Hoy me enteré que la mamá de mis hermanos, su esposo y sus hijas, familiares a los que quiero mucho y que cuidaron al pie de la letra su aislamiento, tienen COVID-19. Esto lo podrán levantar el lunes, pero en mi vida continuará la cuarentena”, escribió Gianotti en Twitter. En otro tweet, Christopher Gianotti hizo referencia a las cifras de infectados y muertos a causa del coronavirus en nuestro país.