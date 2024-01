Cint Gutiérrez revela que no se rendirá y seguirá postulando a Viña del Mar. Además, la cantante reconoce que no le gustó la canción que Ruby Palomino cantará en la competencia de este año.

“Cometí un error al postular a la categoría folclórica porque lo mío (su música) está más orientado al pop, no tanto el folclore. Entonces, yo postulé a esa categoría y lo cierto es que tuve que haber postulado a la categoría internacional. Esas cosas pasan porque es mi primera vez que postulo y lo voy a seguir haciéndolo”, expresó a Trome.

Por otro lado, la hija de Tongo cree que la canción que Palomino interpretará en Viña del Mar pudo ser mejor, no obstante, considera que es una gran artista.

“Ella canta excelente, es algo que no se puede negar, pero la canción siento que no fue lo que yo esperaba, siento que pudo ser una mejor canción ”, sostuvo.

“ No sé quién habrá sido la persona que compuso la canción, sin embargo, yo la escuché y no me agradó tanto a mí. Pero la forma de interpretar, la forma de cantar está muy lindo, Ruby es una gran artista y tiene toda mi admiración ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR