Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú se refirió a la decisión de Magaly Medina de continuar conduciendo su programa junto a su equipo de producción desde su casa casa pese a haber contraído el coronavirus.

“Por precaución, aparte de las medidas de máscara e higiene, cuando uno tiene un síntoma leve, y tiene el G-M, que es el anticuerpo o el PCR, que ya lo ha tenido, (lo mejor) es la cuarentena”, comentó el doctor a Radio Capital.

Ciro Maguiña mencionó que la popular ‘Urraca’ debe aislarse por “14 días”, pues es lo recomendable. “Si su camarógrafo ha tenido, en buena hora. Pero en realidad (lo recomendable) es la cuarentena, no hacer un programa de televisión, en mi opinión técnica”, mencionó.

Asimismo indicó que en el caso de los pacientes asintomáticos, “el virus circula en el cuerpo durante 10 días”, mientras que en los casos que presentan síntomas el coronavirus se disemina en gran proporción durante su hospitalización, lo que dura aproximadamente de 21 a 30 días, y a partir del día 45, el contagio iría bajando.

“Hoy no sabemos qué va a pasar en unos meses más. Si esos anticuerpos te duran un mes o tres meses, por eso es que la gente dada de alta, tiene siempre que usar su mascarilla. No es que ya sobrevivió y no va a volver a hacer (un cuadro) porque eso no se sabe. Es un virus que nos da cachetadas todos los días y es importante mantener la bioseguridad durante estos meses siguientes”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR