Steve Díaz, cirujano de las estrellas, disparó con todo contra la ‘retoquitos’ Janet Barboza luego de que ella lo ninguneará en su programa ‘América Hoy’. El especialista de la belleza no soportó las críticas de la ‘rulitos’ y se despachó con todo durante su participación en ‘Amor y Fuego.

El médico de Melissa Paredes estuvo de invitado en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre este 14 de julio y le respondió con todo a Barboza por poner en tela de juicio su profesionalismo.

“Yo no me voy a pelear de tete a tete con ella porque es mujer y es una señora muy mayor, entonces yo no puedo faltarle el respeto (...) Ella es ligera de lengua al hablar de mi profesión, de mis estudios, cuando la señora nunca ha estudiado nada, ¿cómo esta en la televisión? ¿por qué esta en la tv?, ya sabemos por qué, si no canta, no baila, no es linda (...) qué se atreve a hablar de mi trabajo con esa caraaa”, arremetió en un inicio.

“Si la señora quiere hablar de mí, la invito a mi clínica para que venga y me lo diga en mi cara. Yo tengo mis clínicas por mi méritos, por mis títulos, yo he salido en la televisión por mis méritos. A mí nadie me ha metido en la televisión, yo no he tenido que casarme o meterme con alguien para seguir en la televisión”, agregó.

