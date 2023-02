Claudia Portocarrero , la popular ‘Ñañita’, contó la advertencia que le hizo alguna vez el músico Dilbert Aguilar, cuando tenían una relación sentimental pese a las críticas por la diferencia de edad.

Como se recuerda, su romance se inició cuando Claudia tenía 14 años de edad y el cumbiambero 26, una relación que la familia de la Ñañita no aceptaba.

“Siempre me decía ‘negra, el día que tú yo terminemos, la gente se va a ir contra ti, yo quiero que estés preparada’”, reveló la exbailarina en entrevista con Carlos Orozco.

“Yo no entendía en ese momento por qué me decía eso. Siempre me lo repetía y un día le pregunté. Me dijo ‘que porque soy chiquito’, que por esto, pero la gente se va a ir contra ti’. Y dicho y hecho, así fue ” , agregó Portocarrero.

La ‘Ñañita’ expresó su malestar porque la opinión pública la señalaba como una mujer ‘interesada’ y que estaba con el productor musical solo por su dinero.

Ella desmintió este rumor y reveló que cuando estaba con Dilbert, él no tenía dinero y debían compartir la comida.

“Hablan muchas cosas, no sabe la realidad, no saben cómo fue la historia, solamente lo sabe él, su familia y yo. Cuando yo lo conocí a él empezamos a comprar desde un tenedor juntos para los dos. Él estaba sin trabajo, la música había bajado, hubo muchos estafas. Empezamos desde cero los dos, a trabajar” , contó.

Confesó que ella trabajaba como modelo y ambos vivían en un pequeño cuarto.

“En ese tiempo yo modelaba, me pagaban 80 dólares y le decía, ‘Dilbert me han pagado, voy llevando comida’. Estábamos en un cuartito, éramos felices en ese cuartito, con una cama y un televisor, y éramos felices comiendo en la cama, matándonos de risa”.

“Hasta el día de hoy (pensaban que él tenía dinero) dicen ‘Claudia le ha vivido, Claudia le ha sacado’, no sabe la realidad de las cosas”, sentenció.

