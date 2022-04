¿Por qué terminaron Claudia Portocarrero y Dilber Aguilar luego de 12 años?

Duraron casi 12 años y eran una de las parejas más estables de la farándula peruana, sin embargo, todo tiene su final y ellos no duraron para siempre. Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero, anunciaron el fin de su relación, rompiendo los corazones de sus fans.

Fue la ‘ñañita’, la encargada de confesar todos los motivos del por qué su relación con Dilbert Aguilar no dio para más, pese a que se hablaba de matrimonio luego de 11 años de amor.

Según Claudia, el culpable fue el cantante: “Lo único que puedo decir es que no fue por mí ... no hubiese hecho lo que hizo ... No, él ya tenía una bebé, pero no sabía. La primera bebé bueno lo solucionamos, la segunda bebé ya dije ‘somos patas, felices, pero cada uno felices con sus familias’. La tercera ya no estábamos”.

