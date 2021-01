La Clínica Delgado se pronunció luego de la denuncia pública que Tilsa lozano realizó a través de Instagram, acusándolos de no atenderla por presunta sospecha de COVID-19.

A través de un comunicado, la Clínica Delgado rechazó las acusaciones de Tilsa Lozano y aseguraron que fue la modelo quien no siguió los protocolos de seguridad ante un posible caso de coronavirus.

“A todos nuestros pacientes que llegan a emergencia con sintomatología de COVID-19, se les realiza el triaje en un espacio físico específico y diferente al área de emergencia para evaluar su estado de salud, minimizando así el riesgo de exposición para otros pacientes que no tienen indicios de esta enfermedad”, explicaron.

De acuerdo a la clínica, no rechazaron atender a Tilsa Lozano sino que fue ella quien no cumplió con el triaje y finalmente decidió no atenderse en el centro de salud.

“Rechazamos las declaraciones de la señora Lozano afirmando que no se le quiso atender en nuestras instalaciones. Por voluntad propia, ella no quiso llevar a cabo su atención de acuerdo a nuestros protocolos para pacientes con sintomatología de COVID -19, y cumplir con el triaje respectivo, desistiendo de continuar así con su evaluación médica”, se lee en el comunicado.

Lee el comunicado de la Clínica Delgado

