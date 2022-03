Combate: ​Bruno Agostini dejará capitanía y dice que no es por rating [VIDEO]

Bruno Agostini señaló que se mantiene firme con dejar la banda de capitán del equipo verde en Combate, tras las críticas que ha recibido de sus compañeros. Asimismo, Bruno Agostini negó que esto sea una estrategia para generar polémica y lograr el rating esperado.

"Como ya lo dije en el programa, los (combatientes) me ha criticado. Varios quieren tener (la banda de capitán). Muchos han llorado por tenerla, pero yo no tengo problemas (en dárselo). Prefiero retroceder", manifestó al diario Ojo Bruno Agostini .

Consultado de cómo hará para dar un paso al costado, si el Jefe le dijo en el programa que no podía dejar la capitanía, respondió: "Así fue, pero yo quiero lo mejor para todos. Mi intención es jugar todo y salir campeón (con el equipo verde)".

NADA POR EL RATING

Respecto a si el hecho de querer dejar este puesto sea por un tema estrategico con el fin de generar rating y controversia en Combate, Bruno Agostini lo descartó. "Para nada, si quiero dejar la capitanía es por todo lo que dijeron mis compañeros que no me aceptaron. Yo les digo que tienen mi apoyo. Mi hermano (Fabio) piensa igual que yo, está entrenando como una bestia, no sé por qué tanto lo critican. Yo soy un trabajador más".

LLORÓ

Bruno Agostini, entre lágrimas, comentó que Fabio vivirá lejos de él, ya que no sería figura de Combate ante tantas críticas que ha recibido. “Fabio es bueno y noble pero ha recibido muchas críticas”, indicó.