Combate: Diana Sánchez arremete contra Michelle Soifer por su ingreso a Esto es Guerra

Diana Sánchez no se calló nada y le dio con palo a Michelle Soifer tras su ingreso a Esto Es Guerra. En el programa Hola a todos dejaron entrever que la 'Leona' no habría cerrado por completo su relación con el canal 9. La combatiente respondió a las interrogantes de los conductores de Hola a todos, que opinaba de su presentación en el reality de la competencia, si aún tenía la camiseta de Combate “¿Cuál camiseta? Ella no tiene camiseta de ningún lugar. Ella se va a mover donde le conviene trabajar, expresó la 'combatiente' en “Hola a todos”.

“Cada quien se pone la camiseta que quiere porque es su trabajo. A ella le resbala. Mi manera de trabajar es distinta. En el momento en que Combate me diga ‘Gracias Diana’ y yo me diga ‘Me siento preparada para tomar otros rumbos’, lo hago. Y me sentiré muy contenta de irme a un lugar feliz”, agregó.