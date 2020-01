Combate: Jerico estalla al saber que 'El Papi' coquetea con su hermana

La tensión en Combate se sintió hoy más que nunca cuando el salsero y amigo de Yahaira Plasencia, Jerico, se enteró que su hermana estuvo siendo coqueteada por 'El Papi', quien actualmente está saliendo con Wendy.

La hermana de Jerico aseguró que desde hace un tiempo 'El Papi' le viene enviando "recaditos" a través de un amigo, a lo que el salsero se enfureció y le dijo al cubano que con su hermana no se meta.

"Ya nos habíamos conocido hace tiempo pero siempre había insistido, pero en ese tiempo yo tenía pareja. Siempre ha insistido y siempre me mandaba recaditos con un amigo de nombre Javier. Me decían que cuándo bajada al bar, cuándo salíamos", contó la hermana de Jerico.

A esto, el salsero solo atinó a decirle a 'El Papi': "No seas cara de palo y Wendy espero que sepas con quién esta saliendo. Para mi hermana, creo que tenemos mucha confianza y no debiste ocultármelo. Ya vamos a hablar".

Tras ello, la hermana de Jerico le aseguró a Wendy que no tenga miedo porque a ella ya no le interesa. "No es feo, mi ex pareja también es cubano y ya conozco el floro del cubano. Ahora ya estoy soltera, cuando lo conocí estaba con pareja (...) Ayer me escribió en la tarde y me dijo que cuándo nos podías volver a ver".

A su defensa, 'El Papi' aseguró que la hermana de Jerico fue quien la buscó. "Tu fuiste quien me escribió a mi pidiéndome clases de salsa".

NUEVA INTEGRANTE LES JALA LA OREJA

Una nueva participante se unió a las filas del programa reality Combate, se trata de Claudia Martínez, quien fue integrada al equipo rojo.

Claudia Martínez se dirigió a las modelos extranjeras que son parte de Combate y dijo esto: "Lo que quería decir de verdad... a las chicas extranjeras, ustedes son muy lindas pero considero que también en el Perú hay chicas hermosas y que se debería dar oportunidad a la mujer peruana", a lo que la conductora Cinthya Coppiano supo salir del momento respondiendo lo siguiente: "Por eso estás acá, princesa hermosa".









