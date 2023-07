Kille González Rodríguez, conocido como Pepino , nuevamente está en el ojo de la tormenta tras ser acusado de tener graves problemas con el alcohol. La exvedette Malú de la Vega reveló que ha mantenido la relación sentimental con el cómico, pese a que él tiene pareja oficial.

“Amor, estoy tomando ahorita, agarra cualquier trabajo, me llega a la pin* pero respétame a mí y punto , nunca me faltes el respeto, tú sabes quién soy, ya. Yo me entero cualquier huev*. Te cag* conmigo nada más te digo ah. Eres el amor de mi vida, te amo”, se le escucha en uno de los mensajes de audio enviado a la exbailarina y que fue difundido en ‘Magaly TV La Firme’.

Pero eso no es lo grave del asunto. ‘Pepino’ tuvo un recuente escándalo con Dayanita y Danny Rosales, por no viajar a Huánuco para una presentación cómica, provocando que la actriz explote en llanto y se disculpe por el público.

Pepino faltó a show por una borrachera, según Malú de la Vega

El integrante de ‘La Casa de la Comedia’ habría mentido, según su ‘amante’ Malú de la Vega. Pepino decidió a última hora no realizar el viaje de trabajo con Dayanita y el ‘Narizón Danny’ porque prefirió quedarse tomando cerveza en Lima.

“Ese día el estuvo conmigo, él tomó bastante. Me dijo: ‘voy a tomar una chela más y después me voy’. Llegué a mi casa y me llama y me dice: ‘No voy a viajar, a mí no me van trabajar a la presión, así no trabajo yo’. No fue por una borrachera. Pichilón también es, se orinó en la cama, toma bastante” , comentó a ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina se mostró sorprendida por la revelación y comentó:

“Dayanita y Danny Rosales tenían razón de haberse molestado, ellos rajaron duro de Pepino y le dijeron ‘irresponsable’. Pepino se ofendió y dijo que había faltado porque tenía que estudiar, que primero era el estudio”.

¿Qué carrera profesional estudia el cómico ‘Pepino’?

Kille Gonzalez Rodríguez ‘Pepino’, en el 2020, ingresó a la carrera de Pedagogía Teatral en Formación Actoral en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD).

“En sí, el arte en el Perú es denigrado. No es tan visto como en Argentina, España, México y hasta Chile, donde están más avanzados en cuestión de teatro y llevan esas clases en las escuelas. Acá en el Perú no es así. Los estudiantes desconocen solo eso y, si es que llevan, es en las instituciones particulares. Ahí hay desigualdades. Ahora recién están impartiendo esas clases en las sedes del Estado, por lo que conozco”, dijo a inicios de año.

