Este sábado 24 de septiembre de 2022, César Acuña Jr., hijo de César Acuña, y su esposa, Claudia Cruzalegui, cumplieron ocho años de matrimonio. A través de Instagram, ambos compartieron cómo celebraron este día especial.

En su perfil de Instagram, Claudia Cruzalegui compartió una tierna foto con su esposo y recordó todo lo que han vivido: “Feliz Aniversario amor @cesaracunan … hoy celebramos 8 años de casados y 13 años juntos , 2 hijas , 3 ciudades , 12 mudanzas , muchas alegrías y tristezas , discusiones y reconciliaciones pero siempre juntos”.

“Gracias por ser el gran esposo que eres , por tu optimismo y fuerza para superar las dificultades, por compartir los mismos sueños y luchar por ellos . Que vengan muchos más años juntos , llenos de sorpresas y aventuras a tu lado . Happy aniversary #LindaVida”, se lee en el post de Claudia Cruzalegui.

Por su parte, César Acuña Jr. también dedicó un tierno mensaje a su esposa: “Salud por muchos años más juntos; porque la vida nos enseñó a ser cada vez más fuertes. Que Dios y la vida nos siga llenando de muchas bendiciones! Gracias por ser una gran mujer y gran compañera; y porque veamos el tiempo pasar juntos; con mucho amor. Feliz Aniversario”.

El hijo de César Acuña también compartió una foto donde se oberva que celebaron en The Breakers Palm Beach, un hotel de lujo de Palm Beach, Florida: “For more years to come (por más años por venir)”, indicó.

Como se recuerda, la pareja vive en Estados Unidos desde que, hace algunos años, su hija mayor fue diagnosticada con cáncer; afortunadamente, la niña logró ganó su batalla a esta enfermedad.

