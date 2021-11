Ninel Conde pudo reencontrarse con su hijo Emmanuel después de casi dos años sin poder verlo. La reunión se dio en la vivienda de Giovanni Medina, padre del pequeño, y duró alrededor de una hora y media.

En una entrevista con “De primera mano”, Medina brindó detalles del encuentro entre la actriz y su hijo.

“(Ninel Conde) le llevó regalos mi hijo, dos o tres juguetes, con eso se entretuvo Emmanuel”, reveló. “No hubo ningún momento de estrés ni tampoco, como podríamos imaginar, (algo) emotivo, con lágrimas no, de ninguno de los dos”, explicó.

Asimismo, Giovanni reveló que en esta reunión estuve presente una autoridad, quien grabó todo y determinó que “se llevó una convivencia en armonía”. “De nuestra parte la tratamos con mucho respeto, la hicimos sentir bienvenida porque también es importante que ella sienta un entorno cómodo para llevar a cabo esas convivencias”, señaló.

De acuerdo con el empresario, la también actriz podrá ver a su hijo por tres horas los miércoles de cada 15 días, según determinó el juez.

“Siempre, durante este proceso, la postura que tuve fue y será criar a un hijo sano, con buenos valores, con certezas. Y parte de eso es la convivencia con ambos padres. Soy alguien que profesa ese principio, pero en las condiciones adecuadas”, agregó. “Hoy creo que podemos percibir que estas condiciones han mejorado. Y en este acuerdo que propone o dicta la autoridad, me parece correcto, me parece que es un buen inicio. Y de mi parte nada más me queda fomentar y poner todo de mi parte para que eso se dé y sea de la mejor manera”.

Sin embargo, Ninel Conde ha preferido no pronunciarse respecto al tema y se ha mantenido en silencio al respecto.

VIDEO RECOMENDADO