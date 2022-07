Andrés García, el reconocido galán de telenovelas de los 80, 90 y 2000, mantiene preocupados a todos sus seguidores, luego de sufrir una caída en su casa de Acapulco, toda vez que terminó con la frente abierta, situación que lo ha llevado a ser hospitalizado de emergencia. Horas antes, el actor contó en su canal de YouTube que sentía que el final de sus días estaba cerca, pues su salud se había resquebrajado.

Adicional a los males que padece como la leucemia, por la cual debe recibir transfusiones de sangre constantes, el histrión de 81 años reveló que también tiene cirrosis, una enfermedad que afecta todo su organismo.

Debido a las alarmas que se han encendido en el mundo del entretenimiento y espectáculo por querer saber más sobre la salud del protagonista de “El privilegio de amar”, te damos a conocer cómo viene afrontando este mal.

En un video de su canal de YouTube, el actor se mostró en cama, débil y con una sutura en la cabeza producto de una caída (Foto: Canal de YouTube de Andrés García)

ANDRÉS GARCÍA Y LA CIRROSIS

Fue en el programa “De primera mano” que Andrés García habló sobre su estado de salud y cómo la cirrosis le afectó la memoria, así como el oído; al tiempo de recordar las advertencias que le habían hecho sus amigos médicos, pero que no hizo caso.

“Me estaba muriendo, muriendo, muriendo. No hice caso porque tampoco soy muy obediente. Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés ([a las fiestas] porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí. Es una cosa terrible”, manifestó.

PÉRDIDA DE MEMORIA

A este padecimiento, se suman las alucinaciones y pérdidas de memoria que ha tenido, lo que lo ha llevado a golpearse en la pared. “No sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo”, señaló.

Precisó que empezó a sentirse débil hace varios días, empezando con dolores en los hombros, nudillos, omoplatos y otras partes del cuerpo. “De hecho, creo que tengo roto un par de huesos porque ya no he querido ir al hospital porque estoy harto de hospitales”.

Andrés García mencionó que le han suministrado pastillas que lo están ayudando, pero no sabe por qué amanece con dolores. “Me mandaron una medicina muy buena para tranquilizarse: un ansiolítico y otras cosas más modernas, pero resulta que yo amanecía ‘golpeado’ todos los días y sangre en la cama, en el piso, en el buró. Allá a lo lejos en mi memoria, [tenía] unas pesadillas (…) y me peleaba con un enemigo imaginario y en esas vueltas peleando me agarraba a golpes con la pared, pero no captaba yo”, mencionó.

Roberto Palazuelos informó que el recordado galán de telenovelas fue hospitalizado el miércoles 6 de julio (Foto: Canal de YouTube de Andrés García)

REQUIERE REALIZARSE EXÁMENES

En otro momento, el actor nacido en República Dominicana señaló que desea viajar a la Ciudad de México para que lo chequee un gastroenterólogo, pero debido a su presión alta no ha sido posible trasladarse.

Por ahora está cuidándose bastante, ha dejado de lado las bebidas alcohólicas y tomando sus medicamentos. Asimismo, agradece tener a lado a su esposa Margarita Portillo, a quien califica como una gran mujer.