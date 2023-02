Luego de casi dos semanas de iniciado el programa “Arriba mi gente”, Maju Mantilla fue por fin presentada como la nueva conductora, junto a Karina Borrero, Fernando Díaz, Mathías Brivio y Santi Lesmes, ahora como parte de la familia de Latina TV.

Y es que luego de unos meses de descanso, tras finalizar contrato con el programa “En boca de todos” de América TV, el cual condujo junto a Tula Rodríguez y Ricardo Rondón, la exreina de belleza decidió emprender una nueva aventura en una nueva casa televisora.

Ahora, Maju Mantilla regresó a la televisión por todo lo alto y apareció muy emocionada en el espacio matutino de Latina TV. Sin embargo, un detalle llamó bastante la atención, pues la

“Muy emocionada de estar en las mañanas, he ganado una familia, después de mucho tiempo, me pone feliz. A mi familia, mi mami, mis tías, me están viendo en Trujillo, están felices de que esté nuevamente en televisión. He venido recargada, hay premios, sorpresas, más adelante vamos a ver todo”, precisó la ex Miss Mundo 2004.

