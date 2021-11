A mediados de 2021, el romance entre Raúl ‘El Negro’ Araiza y la actriz Margarita Vega era uno de los rumores fuertes que sonaban en los medios de comunicación mexicano; tiempo después, confirmaron que sostenían un amorío. Hoy son una de las parejas más queridas del medio local.

Margarita Vega es una actriz y modelo de origen colombiano de 35 años de edad, 20 años menor que Raúl Araiza. Entre sus trabajos más reconocidos están su participación en ficciones como “Sin senos no hay paraíso” de Telemundo, “Mi corazón es tuyo”, “Niños ricos, Pobres Padres”; entre otros. Su pareja, en tanto, no necesita presentación. Araiza es un reconocido actor que hoy, además de sus trabajos en ficción, conduce el programa “Hoy” de Televisa.

El romance entre la pareja de actores ha llamado la atención de muchas personas, sobre todo por la diferencia de edad, misma que no ha sido problema para que Araiza y Vega construyan una fuerte y bella relación de pareja. Pero, ¿cómo se conocieron? Aquí algunos detalles de esta historia de amor.

Margarita Vega es una actriz y modelo de origen colombiano de 35 años de edad, 20 años menor que Raúl Araiza (Foto: Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE RAÚL ARAIZA Y MARGARITA VEGA

Se conocieron en “Hoy”

De acuerdo con la información de los medios mexicanos, la primera vez que la modelo y actriz conoció a Raúl Araiza se cruzaron fue hace aproximadamente cinco años, cuando Vega estuvo como invitada en el programa “Hoy”.

Fue en julio de 2021 que el actor confirmó su romance con la colombiana, solo tres meses después de que oficializó el fin de la relación sentimental que tenía con la psicóloga María Amelia Aguilar.

La primera cita

Hace algunos meses, la actriz colombiana confesó que, luego de cruzar las primeras miradas en “Hoy”, el mexicano le envió un mensaje saludándola y luego de un mes la invitó a salir. Además, narró cómo fue su primera cita y qué fue lo que la cautivó del conductor del matutino de Televisa.

“Me gustaba físicamente, pero además es un caballero, atento, educado, formal. Raúl me encanta, me fascina todo de él, es un hombre maravilloso; me gustan sus ojos, su sonrisa, su buen humor y como hombre me fascina cómo me despeina la cotorra... ¡es maravilloso y espectacular!”, mencionó la colombiana.

Diferencia de edades

La diferencia de edades causó algo de polémica en México, pues cuando iniciaron el noviazgo, ‘El Negro’ Araiza tenía 56 y Margarita 36, aunque el conductor acaba de cumplir un año más el pasado 14 de noviembre. Eso sí, estos detalles no han mermado en que muestren y griten su amor a los cuatro vientos. De hecho, Raúl se enorgullece de haber hallado en ella lo que tanto anhelaba. “Margarita es algo que de verdad yo venía buscando”, confesó en una entrevista para el diario Reforma

Aceptación de sus hijas

De acuerdo con información emitida por diversos medios, la relación entre Vega y Araiza cuenta con el visto bueno de las hijas del presentador. “Aunque no necesito su autorización, ha aceptado bien la relación”, aseguró.

“Ellas me cuidan mucho y están muy contentas con esta relación, me dicen que me ven alegre, que bailo y brinco… Creo que los hijos notan cuando uno está bien”, agregó el mexicano.

No obstante, pese a la aceptación, en una nueva entrevista que el conductor concedió a TVyNovelas, señaló que no cree que sus hijas tengan una relación con Margarita Vega. “No hay esa convivencia y no creo que la haya”, dijo Araiza, “porque mis hijas ya están tan grandes que hacen sus cosas y ya les da flojera”.

Por otro lado, en la misma entrevista, el mexicano confesó que la colombiana ya convive con su suegra: “En mi casa, mi mamá (Norma Herrera) ya comió con ‘Mara’ y se le hizo una gran mujer, me dijo: ‘¡Qué buena niña!, está educada a la antigüita’”.