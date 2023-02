La influencer Gianella Marquina no se quedó callada luego que un usuario la acusó de tener todo a través del popular ‘canje’.

A través de Instagram, la hija de Melissa Klug respondió varias preguntas de sus seguidores. Por ejemplo, un usuario le preguntó cuándo terminaría de estudiar la carrera de Derecho.

“Acabo este ciclo!!!”, contó Gianella Marquina sobre su carrera profesional. Además, la influencer contó que tiene planeado estudiar otra carrera después de graduarse.

Sin embargo, un usuario criticó a Gianella Marquina por no utilizar su sueldo para comprarse cosas: “Por qué no te compras con tu plata, todo usas canje”, señaló el cibernauta.

La hija de Melissa Klug no dudó en defenderse y aseguró que trabaja para comprarse cosas y no depender de nadie: “Obviamente también me compro cosas con mi dinero, por algo trabajo... para darme mis gustos y no depender de nadie”, sentenció Gianella Marquina.

Foto: Instagram @gianemarquina

