La influencer Samahara Lobatón sufrió un accidente de tránsito este 9 de marzo de 2023 mientras manejaba por las calles de Estados Unidos. La exchica reality contó su aterradora y amarga experiencia en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug reveló que pasó un gran susto tras sufrir un accidente vehicular. Afortunadamente su pequeña no estaba presente.

“¿Qué más me puede pasar esta semana? Me choqué. Fue algo leve, pero igual me asusté mucho. Gracias a Dios no estaba con Xianna”, expresó Samahara Lobatón muy angustiada.

Samahara Lobatón sufrió accidente vehicular en EE.UU. Foto: (Instagram/@sam_lobaton_klug).

Horas después, la hermana de Gianella Marquina publicó un video donde se le un poco más relajada al lado de su pequeña Xixi, quien ya encuentra estudiando en tierras gringas.