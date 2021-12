En la actualidad, Ana María Polo es uno de los rostros de hispanos más famosos de la televisión gracias, sin duda, a “Caso cerrado”, programa que condujo por 20 años en Telemundo (2001-2021). La presentadora de televisión cubanoestadounidense es querida en muchos países de América Latina, prueba de ellos es el gran número de seguidores que tiene en las redes sociales.

Si bien la llamada Doctora Polo tiene muchos fanáticos en todo el mundo, que siguen constantemente su vida y su trabajo a través de las redes sociales, la estrella suele ser muy reservada con su vida privada; aunque recientemente ha salido a la luz una supuesta novia suya de nombre Marlene Key y que, según algunos medios, ya tiene planes de convivencia.

Por otro lado, la vida de Ana María Polo no ha sido muy sencilla, pues es sabido que tuvo una dura batalla contra el cáncer de mamas que, finalmente, la ganó. Por este motivo se convirtió en portavoz de la fundación Susan G. Komen y realiza campañas a lo largo de Latinoamérica y Estados Unidos para la concientización en torno a este trastorno de salud. Pero, ¿cómo fue que la presentadora se enteró de la enfermedad que se le fue diagnosticada hace 18 años?

Tras sufrir un aborto y terminar con su primer matrimonio a los 19 años, Ana María Polo atravesó una de las más duras etapas de su vida (Foto: Ana María Polo / Instagram)

ANA MARÍA POLO SE ENTERA QUE TIENE CÁNCER

En una entrevista para la ONG American Association of Retired Persons (AARP), la doctora Polo contó cómo fue el momento en que recibió la noticia y cómo logró superar ese primer impacto.

“Primero fue un shock absoluto y ese shock te ayuda a perder la conciencia de lo qué es. La cabeza te da vueltas, pero inmediatamente el cerebro empieza a funcionar y tienes que ser racional, lógico. Primero debes decir: estoy vivo”, señaló.

“Yo aprendí a mantenerme ocupada. La gente con ocio tiene mucho tiempo para deprimirse. Pero yo opté por ayudar a los médicos a curarme: mantenerme informada de todo lo que podía y tenía que hacer, rodearme de gente positiva, ir de frente y no pensar ni por un momento que las cosas iban a salir mal. Siempre fui muy positiva”, agregó.

¿QUÉ PIENSA ANA MARÍA POLO DEL CÁNCER?

En una charla con People en Español, durante la pandemia del COVID-19, la presentadora de TV habló respecto al cáncer, enfermedad que logró superar hace 18 años. Polo asegura que de todas las experiencias que le tocó vivir en sus 62 años de vida, esa fue la más grande.

“El cáncer me dejó más ganas de vivir. Me dejó también que tenemos que cuidarnos, que prestarnos atención, conocer nuestros cuerpos. Debemos hacer conciencia de que el cáncer existe y que es una enfermedad que no tiene muchos síntomas o cuando ya tienes síntomas, quizá ya es muy tarde”, confesó.

Finalmente, desveló que fue gracias a la autoexploración que descubrió su malestar a tiempo.”Felizmente, me encontré mi cáncer; me encontré aquella bolita, inmediatamente fui al médico e hice todo lo que tenía que hacer. Felizmente el cáncer estaba en una etapa dos; en aquel momento, me tomé todo el tiempo que necesitaba para atacar lo que tenía que hacer”, puntualizó.