Más de 400 artículos de las grandes estrellas del rock, entre los que figuran la guitarra de Slash de Guns N’ Roses, el último póster firmado por John Lennon poco antes de ser asesinado o el micrófono dorado de Queen, con que cantaba Freddie Mercury, saldrán a subasta en Londres este jueves 30 de abril.

Mark Hochman, experto musical de la casa de subastas Propstore, en Reino Unido, destacó que habrá objetos de The Beatles, Queen, George Michael y Jimi Hendrix, entre otros, por un valor total de 1,7 millones de euros.

Londres

En el corazón de Londres, la historia del rock volverá a cobrar vida fuera de los escenarios.

El próximo 30 de abril, la casa de subastas Propstore abrirá sus puertas a “Music Memorabilia”, un evento que reunirá más de 400 objetos vinculados a algunas de las figuras más influyentes de la música popular.

Queen

Entre ellos, destaca una pieza que evoca de inmediato la energía de los conciertos multitudinarios: el micrófono dorado utilizado por Queen.

Este objeto, asociado a la presencia escénica de Freddie Mercury, se perfila como uno de los lotes más atractivos de la jornada. Su brillo no solo remite a la estética del grupo, sino también a una época en la que el espectáculo en vivo se convirtió en un ritual colectivo.

Reliquias que cuentan historias

El catálogo incluye piezas que cruzan generaciones. Desde la guitarra de Slash, emblema del sonido de Guns N’ Roses, hasta el último póster firmado por John Lennon, figura clave de The Beatles.

A estos nombres se suman artistas como George Michael, Jimi Hendrix, así como exponentes contemporáneos como Ed Sheeran y Little Mix.