El multipremiado productor, arreglista y percusionista Tony Succar y el icónico cantante Gilberto Santa Rosa —conocido mundialmente como “El Caballero de la Salsa”— han encendido la expectativa de la industria musical tras compartir un poderoso encuentro creativo en estudio. La reunión, revelada a través de las redes sociales de Succar, muestra a dos referentes del género en plena conexión artística, marcando un momento clave para la salsa.

“Wow… mucho nivel. Gracias, maestro por darme este privilegio. Siempre te he admirado, y ahora aún más por ser un genio y pionero en este género que tanto amo, y por tu tremenda humildad”, expresó Tony Succar en su cuenta oficial de Instagram, refiriéndose a Gilberto Santa Rosa. Las palabras del productor peruano reflejan no solo admiración, sino el reconocimiento a una figura fundamental en la evolución de la salsa a nivel global.

El encuentro, desarrollado en un entorno íntimo de creación musical, reunió además a destacados talentos como Marc Quiñones, percusionista, productor y pieza clave para concretar esta colaboración, así como al compositor Diego Giraldo, descrito por Succar como “un crack”.

La sesión se llevó a cabo en Heiga Studios, bajo la producción técnica de Adrián Morales de Mori, consolidando un equipo de primer nivel que respalda este prometedor proyecto. Aunque aún no se han revelado detalles del lanzamiento, todo apunta a una producción que podría convertirse en un hito dentro del género.

Tony Succar en concierto “A Succar Pa’ Celebrar”

Tony Succar se prepara para uno de los espectáculos más importantes de su carrera: “A Succar Pa’ Celebrar”, que se realizará este sábado 09 de mayo en Costa 21 de San Miguel. El evento contará con una constelación de invitados de primer nivel como Luis Enrique, Nora Suzuki, Cali Flow Latino, Bartola y Jean Rodríguez, entre otros artistas. Las entradas están disponibles en Teleticket.

La noche también será escenario de un emotivo homenaje a la legendaria Celia Cruz, con la participación de Mimy Succar y Kenyi Succar, en una celebración que promete rendir tributo a una de las voces más influyentes de la música latina. Con este concierto, Tony Succar reafirma su posición como uno de los grandes impulsores de la salsa en la actualidad, conectando tradición, innovación y legado en un mismo escenario.