Yahaira Plasencia estuvo en “Amor y Fuego” y respondió la curiosa pregunta de Rodrigo González “Peluchín”: ¿Cómo te llamaba Jefferson Farfán?.

Una seria Yahaira Plasencia respondió: “Me decía Yahaira, así me llamo. La Patrona”, para luego soltar una carcajada y decir que esto es privado y prefiere no contarlo. Sin embargo, Rodrigo González le pidió que le revele algo.

Yahaira Plasencia descartó que Jefferson Farfán le haya pedido que no raje de él finalizada la relación sentimental. “Jefferson jamás me ha dicho eso (hacer un pacto de confidencialidad). Lo que tuvo entre nosotros, queda entre nosotros”.

Agregó que si se encuentra con “La Foquita” no hay ningún problema. “Fueron cosas lindas de parte de ambos. Yo siempre he dicho que si me vuelvo a reencontrar con Jefferson, lo que se acabó se acabó”.

Ahora Yahaira Plasencia está soltera y dijo le gustaría un hombre con metas claras y dejó en claro que Jefferson Farfán si las tenía. “Jefferson es un hombre realizado, exitoso”, acotó.

Yahaira Plasencia responde pregunta de “Peluchín”: “¿Cómo te llamaba Jefferson Farfán?” OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Stephanie Valenzuela defendió a Eleazar Gómez de denuncias de agresión

Stephanie Valenzuela defendió a Eleazar Gómez de denuncias de agresión - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR