Tras el anuncio de un ampay que emitiría Magaly Medina en donde se veía a Jossmery Toledo con un futbolista casado, se reveló que se trataría de Paolo Hurtado, quien recibió en su departamento de Cusco a la expolicía y hasta le dio un tour por todo Cusco.

Los ‘urracos’ de Magaly Medina obtuvieron un 2x1 con el ampay de Jean Deza y Gabriela Alava, ya que también obtuvieron el de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado, parejita que en secreto se encontró en Cusco, se quedaron en el mismo departamento y hasta pasearon como si fuera la oficial.

Las imágenes demostraron que el futbolista no solo le fue infiel a su esposa, además tuvo el descaro de no quitarse el anillo de bodas mientras estuvo con Jossmery Toledo, quien al ser consultada por lo sucedido, no movió ni un músculo del rostro e ignoró sin roche a los reporteros de Magaly.

Cabe recalcar que Jossmery intentó despistar a todos al publicar historias entrenando en un gimnasio de Lima mientras estaba disfrutando de un paseo con Paolo Hurtado, a quien le dio besitos y hasta le dio de comer en la boca, mientras sus amigazos del pelotero observaban que nadie se dé cuenta de lo que pasaba.

TE PUEDE INTERESAR