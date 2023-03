Tras los rumores de una agresión física de Eduardo Rabanal a Paula Arias, el exfutbolista decidió no callar más y apareció en el set de Magaly Medina, donde afirmó que contaría toda su verdad.

Según Eduardo Rabanal, todo pasó por una discusión que tuvo Eduardo Rabanal con un amigo de Paula Arias que le debería dinero y el exfutbolista llevó al sujeto a su casa y decidió presentarlo frente a la cantante para que solucionen sus problemas: “No me vas a mentir frente a mi mujer y le digo que se vaya y alzo un poco la mano, él se cae encima de la mesa de vidrio y él cayó”.

Sería este suceso el que habría afectado a Paula Arias, quien cuadró al exfutbolista por su actitud agresiva: “Ella estaba dándome la espalda y le dije que yo soluciono un tema de ella y me da la espalda”, al no sentir el apoyo de Paula, Eduardo habría decidido terminar la relación en un arranque de ira: “Subo y ella me empieza a decir que eso no estuvo bien, que las cosas no se hacen así y yo le digo que mi pareja me da la espalda y me metí en mi cuarto y comienzo a escribir y subo ese comunicado, que fue un error y desde ese día no hablo con Paula”.

TE PUEDE INTERESAR