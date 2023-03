Se le viene la noche. Tras la inesperada ruptura entre Paula Arias y Eduardo Rabanal, se especuló la teoría de que la cantante habría sido golpeada por el pelotero y ella no lo negó y hoy se hizo pública la denuncia en contra del exfutbolista, pero la denunciante fue su expareja y madre de su hijo.

María Fernanda Rodríguez decidió poner en evidencia a Eduardo Rabanal, quien habría violentado en más de una ocasión a la madre de su hijo, logrando que un juez determine que el exfutbolista no puede acercarse a ella, ante el peligro que le representa, pero el amedrentamiento continuaría por mensajes en redes sociales.

La madre del hijo de Eduardo Rabanal, decidió comentar los rumores de que la relación del exfutbolista con Paula Arias habría terminado por una agresión física: “Yo he visto, estoy segurísima por su comportamiento, su actitud, yo no dudo que haya metido mano, para mí sinceramente no es algo nuevo, yo lo conozco, sé cómo es, lo agresivo que es. ¿Qué puedes esperar de una persona así?”.

María Fernanda Rodríguez confesó que ya no tiene conversaciones con Eduardo Rabanal, debido a que se llevó a su hijo y le negó poder verlo, motivo por el que la denuncia se sentó en febrero de este año: “Yo ya decidí cortar todo tipo de comunicación con él, para mí, enero fue el peor mes, ya que se llevó a mi hijo y no me dejó verlo como 14 días. Hay situaciones complicadas que no quiero tocarlos”.

