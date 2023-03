Paula Arias reapareció este lunes 20 de marzo de 2023 en América TV, donde dio una breve entrevista a Jazmín Pinedo y se pronunció por su situación con Eduardo Rabanal, con quien terminó su relación sentimental de manera definitiva.

“Yo estaba en shock, todo fue de un momento a otro, obviamente me chocó bastante pero no me gustaría hablar del tema”, comentó la líder de ‘Son Tentación’, al recordar el comunicado que puso el futbolista en redes sociales, donde mencionaban que había puesto fin al romance.

Jazmín Pinedo le volvió a preguntar si fue víctima de maltrato físico por parte del pelotero.

”No menos, no quiero siquiera mencionarlo... eso algo privado, tengo hijos que están creciendo, quisiera evitarlo (...) Es es definitivo (ya no volveremos) Mi vida personal no tiene nada que ver con mi vida profesional”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR