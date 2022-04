Desde frases, símbolos religiosos hasta la estatua de la libertad, son algunos de los tatuajes que luce en su cuerpo el famoso cantante Marc Anthony, quien actualmente disfruta de su relación sentimental con la modelo Nadia Ferreira. Son varios los dibujos que el salsero ha querido destacar y con ello queda demostrado su gran gusto por la tinta en su piel.

Marc Anthony no solamente ha hecho noticia por sus increíbles canciones que han puesto a bailar a miles de personas y por las distintas parejas que ha tenido, sino también por algunos tatuajes que han llamado la atención de sus miles de fanáticos en la redes sociales.

A través de distintas fotografías se ha podido ver que el ex de Jennifer López tiene innumerables dibujos los cuales tienen un significado distinto.

Estos tatuajes se le pueden ver en las manos, brazos, cuello, entre otras partes del cuerpo, según se observa en sus fotos de Instagram.

EL SIGNIFICADO DE LOS TATUAJES DE MARC ANTHONY

Tres cruces

El cantante Marc Anthony luce el tatuaje de las tres cruces en su cuello que se puede entender como el símbolo más antiguo de la humanidad y el significado de este dibujo es netamente religioso. Se debe tener en cuenta que las líneas verticales y horizontales representan el padre y la madre naturaleza.

Tres cruces fueron tatuadas en el cuello de Marc Anthony (Foto: Marc Anthony/Instagram)

Just Breathe

Just Breathe son dos frases que son muy significativas para el cantante. Por eso decidió tener una de ellas en cada mano. En español estas frases se traducen como “Solo”, “Respira”. Su significado se puede entender como la fuerza de una persona ante algunas complicaciones en la vida.

Marc Anthony se tatuó Just Breathe (Foto: Marc Anthony/Instagram)

Un León

El rostro de un león también llama la atención en el cuerpo del cantante. Este dibujo se ubica al lado derecho de su pecho. Su significado es la fuerza que demuestra el denominado “Rey de la selva”.

El artista tiene tatuado un león en el pecho (Foto: Marc Anthony/Instagram)

La estatua de la libertad

Uno de los monumentos más representativos de Estados Unidos es la estatua de la libertad. Marc Anthony decidió tatuarse esta imagen en su brazo derecho. Según Hola! esto lo hizo en honor a su exnovia Shannon de Lima.

Marc Anthony tiene en el brazo derecho el tatuaje de la estatua de la libertad (Foto: Marc Anthony/Instagram)

Frases

El salsero decidió usar su brazo para lucir algunas frases muy significativas para él. Una de ellas es “Those who say don’t know, those who know don’t say” (“Quien sabe no habla y quien habla no sabe”). Algunos consideran que el tatuaje responde a las críticas que siempre ha recibido el artista.

Otra frase que resalta es el nombre “Cristian” y la fecha “2-5-01″ debido a que es cuando nació su primogénito.

Algunas frases en el brazo del cantante (Foto: Marc Anthony/Instagram)

El nombre de Jennifer López ¿tapado?

Marc Anthony también decidió tatuarse el nombre de Jennifer López, según indica terra.com.

Este dibujo está ubicado en la muñeca izquierda del cantante, aunque hace un tiempo atrás trató de ocultarlo haciéndose otro tatuaje en ese mismo lugar.

Otros tatuajes

También se debe tener en cuenta que el artista lleva tatuados Los tallos de una flor, un reloj antiguo de bolsillo, un arco con la punta de la flecha hacia abajo, la luna, planetas y el rostro de Jesús, entre otros.