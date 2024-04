Durante una íntima entrevista para Estás en Todas, Mariella Zanetti reveló detalles de su vida artística y, además, reveló la cifra que ganaba a diario en su mejor momento cuando realizaba show como vedette.

“Si tú no sabes aprovechar tu momento, fuiste, gracias a Dios, soy una persona que ha sabido invertir y hoy por hoy vivo de esas inversiones”, contó Mariella.

Luego continuó con: “no es que reciba como recibía antes que podía ganarme 16 mil dólares en un día trabajando desde tempranito”.

Zanetti dejó en claro que ese dinero era lo que ganaba por cada show, fuera de su sueldo que recibía por trabajar en TV y en radio.

“Solo en show y en presentaciones fuera de la televisión, que era mensual, que me pagaban”, explicó Zanetti

Mariella Zanetti revela su última conversación con Christian Benavides: Me arrepiento de no haberlo visto

Mariella Zanetti tuvo una íntima entrevista con ‘Estás en Todas’ donde recordó su pasada relación con Christian Benavides, hermano de Jorge y Alfredo Benavides. La exvedette solo tuvo palabras de admiración para su expareja.

“Christian es una etapa de mi vida súper hermosa, yo siempre la recuerdo con mucho amor. Cuando dicen ‘todos los hombres son iguales, son infieles’, yo digo ‘a mí sí me han tocado hombres buenos’. Christian era un caballero, un chico hermoso. Ambos éramos muy jóvenes y cometimos ciertos errores que llegaron a distanciarnos”, sostuvo.

Asimismo, la actriz cómica dijo que después de su ruptura, Christian y ella se convirtieron en grandes amigos, hasta que un día dejaron de frecuentarse porque se enteró de que él estaba enfermo.

Por otro lado, Mariella habló sobre la última conversación que tuvo con el hermano de Jorge Benavides.

“Yo lo llamé y hablamos por teléfono y me dio un consejo muy bonito de la vida. Y le digo ‘te he comprado una gorrita y unos chocolatitos, cuando llegue te los voy a llevar’. Esa fue la última vez que hablé con él”, reveló Zanetti.

“Es algo que siempre me arrepiento, yo del aeropuerto debí ir a verlo pero lo pospuse. Y de pronto recibo una llamada de su mamá que me dijo que él se había ido. Me quedé con el regalo y con las ganas de verlo por última vez y despedirme de él. Pero yo sé que él era tan bueno y lo entendió”, concluyó.