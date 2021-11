La pareja conformada por Belinda y Christian Nodal es una de las más mediáticas en la farándula mexicana. Recién en mayo del 2021 anunciaron su matrimonio, luego que en agosto del 2020 hicieran oficial su romance; rompiendo así con los rumores que solo estaban juntos por ser parte de una estrategia publicitaria. A propósito de ellos, te contamos cómo fue el primer beso que se dieron, el cual sirvió para sellar el inicio de su historia de amor.

A raíz de los rumores que señalaban que la pareja tendría problemas con una disquera, Christian Nodal aprovechó para hablar sobre ello y también sobre su prometida, de quien dio detalles de lo que fue su primer beso y cómo finalmente se enamoró de ella.

El compositor mexicano confesó en una entrevista con el programa “El Gordo y La Flaca”, en qué momento fue que empezó a sentir cosas por Belinda. Si bien es cierto que Nodal no quiso dar el nombre del espacio televisivo, se especula que sería durante su presencia en “La Voz México”, producción donde ambos fueron jurados.

LA HISTORIA DETRÁS DEL PRIMER BESO ENTRE BELINDA Y CHRISTIAN NODAL

Nodal fue más preciso y contó los detalles de cómo se fue acercando de a pocos a Belinda. El cantante revela que cuando estaba frente a ella se ponía nervioso, cosa que nunca le había pasado antes con una fémina.

“Pues estábamos juntos en un programa de televisión y a mí me da, siempre que la miraba pánico escénico, sabes, como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo en frente de ella y nunca me había pasado con una mujer, porque ella impone demasiado”, explicó.

Belinda y Christian Nodal trabajaron juntos en "La Voz México" (Foto: TV Azteca)

En otro momento de la entrevista, Nodal llegó hasta la vez en que besó a la artista española, quien en un primer momento se habría negado, aunque después todo fluyó entre los dos, al punto que él le compuso una canción ese mismo día.

“Entonces hasta el final de show fuimos a ensayar a mi casa y dije yo: ‘Es ahora o nunca’ y le dije: ‘Tú no te vas a ir sin que te robe un beso’ ella dijo: ‘No, no’ y yo: ‘Sí, sí’, y de ahí ha sido súper bonito, súper romántico, le compuse una canción y se la cante esa misma noche”, aseveró.

El novio de Belinda continuó revelando detalles de su primer beso con la también actriz, llegando a catalogar ese momento como el ‘epicentro de su amor’: “Yo me di cuenta desde el primer beso, yo dije ‘de aquí soy’ porque encontré a una persona que me complementa en muchos sentidos y nos entendemos en muchas cosas que sé que son difícil de encajar en varias cosas de la vida como buenas y malas”, añadió.

QUIÉN ES CHRISTIAN NODAL, EL NOVIO DE BELINDA

Christian Nodal es un cantante de 22 años que hace música regional mexicana. Su talento hizo que pueda conquistar a miles de personas, llegando a competir con varios grupos famosos en su país. Con 18 años pudo tocar la gloria en su país y Estados Unidos cuando lanzó su primera producción ‘Adiós Amor’, tema que rápidamente llegó a ser número dos en la lista de los Billboard’s Hot Latin songs.

La fama que alcanzó rápidamente hizo que Nodal tenga propuestas de trabajo por todos lados. Es así que TV Azteca, sin pensarlo dos veces, le propuso integrar “La Voz México” como uno de los coach. Allí no solo impulsó a que su imagen sea más conocida, sino que descubrió el amor con Belinda, quien ya venía de estar en medio de rumores por su relación con Lupillo Rivera.