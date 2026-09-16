La cuenta regresiva comenzó. Ayer, 15 de septiembre, se inició la venta de entradas para “Camino a un Sueño 3”, el gran espectáculo con el que Corazón Serrano celebrará sus 34 años de trayectoria el próximo 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos.

El anuncio llega después de una multitudinaria celebración por sus 33 años. En febrero pasado, más de 45 mil personas llegaron al Estadio San Marcos para acompañar a la agrupación en una noche que alcanzó el sold out y volvió a demostrar la enorme convocatoria que mantiene Corazón Serrano después de más de tres décadas de historia.

A este respaldo se suma el crecimiento internacional de la agrupación, que viene de realizar exitosas giras por Estados Unidos y continúa ampliando sus fronteras con importantes colaboraciones junto a reconocidos artistas extranjeros. Una de las más recientes fue “Cueste lo que cueste”, colaboración inédita con la puertorriqueña Olga Tañón, que reunió a dos referentes de la música popular.

El buen momento también se refleja en la evolución de su propuesta y en la conexión que mantiene con su público. Yrma Guerrero, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Cielo Fernández y Sharik Arévalo continúan llevando las canciones de Corazón Serrano a escenarios cada vez más grandes, mientras la agrupación sigue sumando nuevas generaciones de seguidores.

Y como ya es tradición, “Camino a un Sueño” llegará acompañado de grandes invitados sorpresa, que serán parte de esta celebración por los 34 años de Corazón Serrano.

La cita será el 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, donde la agrupación volverá a encontrarse con miles de seguidores para celebrar 34 años de música y una historia que continúa creciendo.

Las entradas están a la venta a través de Gpass.